El Consejo Audiovisual de Andalucía pide el cese de emisión de dos anuncios de productos 'milagro'
La legislación española prohíbe la publicidad de este tipo de productos y la emisión en horario infantil anuncios de artículos que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la propia imagen.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2012
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El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha requerido el cese de la emisión de dos anuncios de productos milagro detectados en tres televisiones locales andaluzas.
Se trata de unos parches supuestamente adelgazantes (Hollywood Patch) y de un té con propiedad