El Constitucional ampara a miles de afectados por el cierre del espacio aéreo de 2010
El TC ha dictado por unanimidad una sentencia en la que considera vulnerado el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva y anula una providencia previa que les obligaba a presentar sus demandas de forma individualizada y no conjunta.
FACUA.org
España-06/02/2014
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El Tribunal Constitucional ha ordenado a la Audiencia Nacional motivar la sentencia en la que instaba a 15.000 afectados por el cierre del espacio aéreo decretado por el Gobierno en 2010 a recurrir por separado, y no de forma conjunta, contra el rechazo de la Administración a indemn