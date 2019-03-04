El Constitucional sentencia que el uso de cámara oculta en reportajes periodísticos invade la intimidad
El TC anula así la anterior resolución del Supremo que había determinado que la libertad de información prevalecía sobre este derecho.
FACUA.org
España-04/03/2019
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El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado que la Constitución no avala el uso de la cámara oculta para reportajes periodísticos como regla general, dado que supone una grave intromisión ilégitima en los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Esta sen