El cúmulo de irregularidades en telecomunicaciones y compra de viviendas destacan entre las denuncias de los consumidores andaluces en 2003
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron casi 16.000 consultas y reclamaciones, con el caso Opening, que llegará al Tribunal Supremo, a la cabeza. A ellas hay que sumar las más de 4.000 que llegaron a través del portal de Internet FACUA.org.
FACUA.org
Andalucía-04/02/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recibió durante el año 2003 un total de 15.859 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales más otras 4.148 a través del portal de Internet FACUA