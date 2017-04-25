El Defensor del Pueblo pide investigar la mezcla de historiales médicos en el Torrecárdenas de Almería
Denuncia "fallos reiterados" en la gestión de datos personales de pacientes por parte del centro hospitalario y advierte de que la Agencia Española de Protección de Datos podría abrir expediente sancionador.
Europa Press
Almería-25/04/2017
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La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una resolución ante el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería por la que recomienda que se inicie una investigación detallada que permita conocer los fallos de seguridad en el mecanismo de protecci&o