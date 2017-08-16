El Defensor del Pueblo reprocha al Ayuntamiento de Córdoba que excluya a FACUA de la Mesa del Agua
El Ayuntamiento tarda un año en responder, finalmente, que el Reglamento de Participación Ciudadana no le obliga de manera expresa a invitar a participar en la mesa a colectivos o asociaciones.
FACUA.org
Córdoba-16/08/2017
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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado a la alcaldesa de la ciudad que dé participación a las asociaciones de consumidores más representativas, como es el caso de FACUA, en la mesa de trabajo de las nuevas tarifas del agua de E