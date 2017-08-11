El Defensor del Pueblo también reclama que se refuercen las oficinas para obtener DNI y Pasaporte
FACUA ya advirtió a finales de junio del colapso en los puntos de atención a los ciudadanos, del retraso en las citas previas y de la necesidad de que se destinen más recursos humanos.
FACUA.org
España-11/08/2017
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El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía que refuerce las oficinas de expedición del DNI y pasaporte de toda España, colapsadas desde hace semanas debido al repunte de la demanda por parte de los ciudadanos para obtener o renovar su doc