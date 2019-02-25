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El director de publicaciones de Ausbanc, cuatro meses en busca y captura por dos estafas inmobiliarias

Está condenado a 3 años y seis meses de cárcel. El fiscal del caso Ausbanc y Manos Limpias ha pedido 16 años por pertenencia a organización criminal y tres delitos continuados de extorsión.

FACUA.org
España-25/02/2019
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El que fuera director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, lleva cuatro meses en busca y captura para su ingreso en prisión por dos estafas inmobiliarias. El pasado 22 de octubre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid dic

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