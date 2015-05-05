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El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, condenado a 18 meses de prisión por estafa

Tendrá que devolver los 222.000 euros cobrados a un consumidor por un piso que nunca le entregó y que vendió a la vez a otra familia durante su etapa como consejero y administrador único de Grupo Inmobiliario Arcediano.

FACUA.org
España-05/05/2015
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dieciocho meses de prisión por un delito de estafa al director de publicaciones de Ausbanc, un negocio lucrativo presentado como «asociación de usuarios». Luis Suárez Jordana

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