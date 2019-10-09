El entramado Magrudis también será investigado por posible delito de alzamiento de bienes
La jueza ordena investigar las actividades económicas y los bienes de diez empresas y nueve personas "que pudieran estar realizando labores de testaferro".
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España-09/10/2019
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El "administrador de hecho" del entramado Magrudis, José Antonio Marín Ponce. | Imagen: Europa Press.
El entramado Magrudis (La Mechá), responsable del mayor brote de listeriosis de la historia de España, también será investigado por posible delito de alzamiento de bienes. La jueza ha ordenado investigar las actividades económicas y los bienes de diez empresas y