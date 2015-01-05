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El Estado asume el coste de la devolución del céntimo sanitario

Este impuesto autonómico sobre los carburantes fue declarado ilegal en febrero de este año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

FACUA.org / Agencias
España-05/01/2015
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El Gobierno ha aprobado una modificación normativa que señala que el Estado asume el coste de la devolución del denominado «céntimo sanitario» o impuesto autonómico sobre los carburantes, declarado ilegal en febrero de este año.

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