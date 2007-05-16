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El Estado de Nueva York lleva a Dell a los tribunales por publicidad engañosa

Considera que el fabricante de ordenadores y su financiera han cometido fraude en las condiciones de financiación presentadas a los consumidores.

FACUA.org
América-16/05/2007
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El Procurador General del Estado de Nueva York (EE.UU.), Andrés Cuomo, ha presentado una demanda en la que acusa al fabricante de ordenadores Dell de engañar a los consumidores para aumentar sus ventas, según publica el diario estadounidense The Wall Street Journal<

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