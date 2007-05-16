El Estado de Nueva York lleva a Dell a los tribunales por publicidad engañosa
Considera que el fabricante de ordenadores y su financiera han cometido fraude en las condiciones de financiación presentadas a los consumidores.
FACUA.org
América-16/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Procurador General del Estado de Nueva York (EE.UU.), Andrés Cuomo, ha presentado una demanda en la que acusa al fabricante de ordenadores Dell de engañar a los consumidores para aumentar sus ventas, según publica el diario estadounidense The Wall Street Journal<