Más noticiasPatrono de su Fundación, entró en Unicaja en 2012 por su cargo en la Unión de Consumidores de Andalucía

El ex secretario general de UCA-UCE José Luis Gómez Boza, autor del chivatazo a Luis Pineda según la UDEF

La Policía considera "bastante probable" que "estuviese al corriente de las negociaciones" para archivar la causa contra Braulio Medel y señala que la filtración fue "muy perjudicial para la investigación".

FACUA.org
España-08/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El abogado sevillano y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja José Luis Gómez Boza fue el autor del chivatazo al propietario de Ausbanc, Luis Pineda, según concluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos