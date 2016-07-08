El ex secretario general de UCA-UCE José Luis Gómez Boza, autor del chivatazo a Luis Pineda según la UDEF
La Policía considera "bastante probable" que "estuviese al corriente de las negociaciones" para archivar la causa contra Braulio Medel y señala que la filtración fue "muy perjudicial para la investigación".
FACUA.org
España-08/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
José Luis Gómez Boza (izquierda) y Luis Pineda Salido.
El abogado sevillano y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja José Luis Gómez Boza fue el autor del chivatazo al propietario de Ausbanc, Luis Pineda, según concluye un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U