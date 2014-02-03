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El Foro Andaluz de Comunicación lanza una guía sobre el derecho a la información y a la comunicación

El objetivo de esta campaña es sensibilizar a los andaluces sobre un asunto que concierne a todos los ciudadanos con la ayuda de materiales didácticos y audiovisuales.

FACUA.org
Andalucía-03/02/2014
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El Foro Andaluz de Comunicación ha publicado una guía con consejos prácticos para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información y a la comunicación (

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