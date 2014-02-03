El Foro Andaluz de Comunicación lanza una guía sobre el derecho a la información y a la comunicación
El objetivo de esta campaña es sensibilizar a los andaluces sobre un asunto que concierne a todos los ciudadanos con la ayuda de materiales didácticos y audiovisuales.
FACUA.org
Andalucía-03/02/2014
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El foro ha editado una guía donde se aportan recomendaciones y herramientas para ejercer la comunicación con todo el derecho.
El Foro Andaluz de Comunicación ha publicado una guía con consejos prácticos para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información y a la comunicación (