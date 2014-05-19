Más noticiasResolución del Ministerio de Insdustria, Energía y Turismo

El gas licuado por canalización sube un 3,6%

El precio máximo del término variable de la tarifa antes de impuestos se situará en 100,9546 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 97,4615 céntimos del mes anterior.

FACUA.org
España-19/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 3,6%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos