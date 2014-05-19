El gas licuado por canalización sube un 3,6%
El precio máximo del término variable de la tarifa antes de impuestos se situará en 100,9546 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 97,4615 céntimos del mes anterior.
FACUA.org
España-19/05/2014
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El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de este martes un 3,6%, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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