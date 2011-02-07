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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley del Juego

Establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, y crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas online.

FACUA.org
España-07/02/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que regula el sector, y que establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, y crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empr

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