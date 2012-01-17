El Gobierno argentino denuncia a Repsol por posible pacto de precios
Se han detectado diferencias de hasta un 30% entre el precio de venta a granel y en el surtidor, lo que genera una situación de desigualdad.
FACUA.org
América-17/01/2012
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El Gobierno argentino ha denunciado a YPF y a las petroleras Esso, Petrobras, Shell y Oil Combustibles por un posible pacto de precios de los carburantes que podría haber procurado a estas empresas una ganancia de 3.500 millones de pesos argentinos (640 millones de euros) anuales.
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