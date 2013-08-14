El Gobierno concedió 6,7 millones de euros en subvenciones a la CEOE en 2012, un 13% más
Las subvenciones públicas representan el 34% de los ingresos de la gran patronal.
FACUA.org
España-14/08/2013
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La CEOE recibió en 2012 un total de 7,66 millones de euros en subvenciones públicas, lo que supone un incremento del 23,9% con respecto a los 6,18 millones de 2011, según figura en el informe de cuentas anuales auditadas de la patronal. La cifra representa un 33,7% de sus ing