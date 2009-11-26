El Gobierno presentará un anteproyecto para regular las apuestas por Internet
Se trata de un sector que en la actualidad carece de una normativa que los regule, pese a que desde hace años empresas de distintos países operan en España.
FACUA.org
España-26/11/2009
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El Gobierno presentará a las comunidades autónomas en los próximos dos meses un anteproyecto de ley sobre el juego y las apuestas por Internet, un sector que en la actualidad carece de una normativa que los regule, pese a que desde hace años empresas de distintos pa&ia