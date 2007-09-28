El Gobierno pretende agilizar los desahucios con diez juzgados en los municipios más saturados
Los propietarios podrán desalojar a los inquilinos si se retrasan quince días en el pago de las deudas una vez requeridas.
FACUA.org
España-28/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Gobierno aprobó hoy la creación de los 10 primeros juzgados destinados a agilizar los desahucios y desalojo de los morosos «sistemáticos y profesionales», que tratarán de reforzar los municipios más saturados. Si bien, el Ejecutivo aún no ha det