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El Gobierno pretende agilizar los desahucios con diez juzgados en los municipios más saturados

Los propietarios podrán desalojar a los inquilinos si se retrasan quince días en el pago de las deudas una vez requeridas.

FACUA.org
España-28/09/2007
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El Gobierno aprobó hoy la creación de los 10 primeros juzgados destinados a agilizar los desahucios y desalojo de los morosos «sistemáticos y profesionales», que tratarán de reforzar los municipios más saturados. Si bien, el Ejecutivo aún no ha det

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