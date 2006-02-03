El Gobierno regala a Telefónica una subida de hasta el 45% en las llamadas locales como compensación por eliminar los redondeos denunciados por FACUA
Por el precio que antes podía hablarse más de 2 minutos y medio ahora sólo se podrá hablar 15 segundos en el horario reducido. Además, las llamadas de fijo a móvil serán hasta un 31% más caras.
FACUA.org
España-03/02/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el Gobierno, a través de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ha regalado a Telefónica de España una subida de hasta el 45,3% en el precio de las llamadas locales y de hasta