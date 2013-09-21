El Gobierno se saltó al CGPJ en los cambios sobre piratería y consentimiento sexual del Código Penal
La portavoz del Cosejo General del Poder Judicial advierte que "no es habitual" que se introduzcan modificaciones de este calado cuando el texto ya ha pasado por este órgano.
FACUA.org
España-21/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros «haya introducido cambios sustanciales en el proyecto» sobre los que el CGPJ «no ha pod