El Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel
FACUA considera escandaloso que las conclusiones de los controles de Industria señalen que los vehículos Seat no tienen el dispositivo fraudulento reconocido por la propia empresa.
FACUA.org
España-22/03/2017
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A la vista de los resultados del estudio de Industria, las medidas para paliar la contaminación por NOx en las ciudades son papel mojado. | Imagen: commons.wikimedia.org/Rderijcke (CC BY-SA 3.0).
FACUA-Consumidores en Acción considera indignante que el Gobierno silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno (NOx) y les permite incumplir los m&a