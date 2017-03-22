Nuestras accionesLa CE estudia nuevo expediente a España por no aplicar la legislación europea

El Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel

FACUA considera escandaloso que las conclusiones de los controles de Industria señalen que los vehículos Seat no tienen el dispositivo fraudulento reconocido por la propia empresa.

FACUA.org
España-22/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera indignante que el Gobierno silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno (NOx) y les permite incumplir los m&a

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