Nuestras accionesLa luz ha subido un 75,4% en diez años para el usuario medio

El Gobierno sube en febrero un 18% el término de potencia y baja un 7% el de energía eléctrica

Bruselas acusa recibo de la denuncia de FACUA por el incumplimiento de la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad.

FACUA.org
España-03/02/2014
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha subido en febrero un 17,9% el término de potencia y ha bajado un 6,9% el de energía eléctrica en las tarifas que desde el mes pasado denomina Precios Voluntarios para el

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