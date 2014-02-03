El Gobierno sube en febrero un 18% el término de potencia y baja un 7% el de energía eléctrica
Bruselas acusa recibo de la denuncia de FACUA por el incumplimiento de la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad.
FACUA.org
España-03/02/2014
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Según los análisis de FACUA, la factura se ha encarecido un 35,1% en los últimos cinco años para el usuario medio.
FACUA-Consumidores en Acción informa de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha subido en febrero un 17,9% el término de potencia y ha bajado un 6,9% el de energía eléctrica en las tarifas que desde el mes pasado denomina Precios Voluntarios para el