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El Gobierno suprime la Secretaría General y la Dirección General de Consumo del Ministerio de Ana Mato

FACUA muestra su perplejidad ante este gravísimo retroceso y pregunta a Rajoy si la protección de los consumidores no le importa al Gobierno.

FACUA.org
España-03/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su perplejidad ante el gravísimo retroceso y la devaluación de la protección de los consumidores que supone la eliminación de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de C

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