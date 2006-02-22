El grupo Auchan retira de sus supermercados una bebida que diluye el alcohol en sangre
El Gobierno francés ha anunciado una investigación sobre los componentes y la publicidad del producto, denominado Security Feel Better.
FACUA.org
Europa-22/02/2006
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La venta en los supermercados de un producto que acelera la disolución del alcohol en la sangre ha levantado ampollas en Francia hasta tal punto que el grupo Auchan ha decidido retirarla de sus supermercados. La bebida actúa de tres a seis veces más rápidamente que el