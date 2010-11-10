El grupo inmobiliario Noriega entra en concurso de acreedores
FACUA recuerda que, en caso de que las viviendas no sean finalmente entregadas, los usuarios tienen derecho a recuperar la totalidad de la cantidad entregada a cuenta más el interés legal del dinero.
FACUA.org
España-10/11/2010
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El pasado 4 de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia número nueve y Mercantil de Córdoba resolvió cinco autos declarando los concursos de acreedores voluntarios referidos a cinco sociedades constructoras e inmobiliarias del Grupo Sánchez-Ramade. La deuda del grupo