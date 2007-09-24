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El Grupo Vasco pide que los vehículos exhiban un distintivo para acreditar que están asegurados

Considera necesario retirar de la circulación los vehículos que carecen de seguro.

FACUA.org
España-24/09/2007
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El Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley en la que pide que todos los vehículos exhiban un distintivo para acreditar que están asegurados, con el fin de reforzar el control sobre el seguro de los automóviles y

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