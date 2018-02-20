El Hospital La Paz no atiende a una mujer de 88 años con triquiasis porque no llevó sus propias pinzas
La anciana, que padece una anomalía del párpado que ocasiona que las pestañas crezcan hacia el interior del globo ocular, fue remitida a este hospital por su médico de cabecera.
FACUA.org
Madrid-20/02/2018
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El Hospital La Paz de Madrid se niega a atender a una paciente de 88 años, que padece triquiasis, por no traer de su propia casa unas pinzas
Una mujer de 88 años que padece una patología llamada triquiasis no ha sido atendida en el Hospital La Paz de Madrid porque no llevó sus propias pinzas de casa.
Según recoge la