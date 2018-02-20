Más noticiasOcurrió el pasado 14 de febrero

El Hospital La Paz no atiende a una mujer de 88 años con triquiasis porque no llevó sus propias pinzas

La anciana, que padece una anomalía del párpado que ocasiona que las pestañas crezcan hacia el interior del globo ocular, fue remitida a este hospital por su médico de cabecera.

FACUA.org
Madrid-20/02/2018
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Una mujer de 88 años que padece una patología llamada triquiasis no ha sido atendida en el Hospital La Paz de Madrid porque no llevó sus propias pinzas de casa.

Según recoge la

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