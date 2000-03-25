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El III Congreso de FACUA reelige presidente a Francisco Sánchez Legrán

El Congreso aprueba resoluciones sobre la reforma de la Ley de Comercio, los derechos de los inmigrantes, la futura Ley de Farmacia y el Plan Estratégico de Protección al Consumidor para Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-25/03/2000
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Los cincuenta delegados reunidos hoy en Sevilla en el III Congreso de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) han mostrado su respaldo unánime a la labor desarrollada por Francisco Sánchez Legrán al frente de la organizaci&o

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