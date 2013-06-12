El INC advierte a FACUA: denunciar un fraude ante varias CCAA puede "crear una alarma innecesaria"
El organismo del Ministerio de Sanidad dice que la "actitud" de la asociación le ha llevado a plantearse medidas que podrían provocarle un recorte en las subvenciones.
FACUA.org
España-12/06/2013
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Al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no le gusta que FACUA-Consumidores en Acción presente tantas denuncias ante las autoridades que tienen la obligación de velar por los derechos de los consumidores.
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