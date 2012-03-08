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El INC identifica 83 productos no alimenticios con riesgo para los consumidores en febrero

De ellos, 19 fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, y otros cincuenta y dos fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.

FACUA.org
España-08/03/2012
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha publicado en su web durante el mes de febrero ochenta y tres productos notificados a través de la Red de Alerta porque pueden generar un riesgo grave a los consumidores.

De ellos, diecinueve fueron detectados en frontera y se rechazó

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