El INC identifica 83 productos no alimenticios con riesgo para los consumidores en febrero
De ellos, 19 fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, y otros cincuenta y dos fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.
FACUA.org
España-08/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha publicado en su web durante el mes de febrero ochenta y tres productos notificados a través de la Red de Alerta porque pueden generar un riesgo grave a los consumidores.
De ellos, diecinueve fueron detectados en frontera y se rechazó