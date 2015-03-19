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El Instituto Andaluz de la Mujer apercibe al Mercado Lonja del Barranco de Sevilla por publicidad sexista

El anuncio, difundido a través de las redes sociales, presentaba como "plan perfecto" para un hombre que una mujer se tome cinco copas.

FACUA.org
Sevilla-19/03/2015
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El Instituto Andaluz de la Mujer ha apercibido al Mercado de la Lonja del Barranco de Sevilla por su publicidad sexista, que fue denunciada por FACUA Sevilla. El anuncio presentaba como «plan perfecto» para un hombre

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