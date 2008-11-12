El IPC baja hasta el 3,6% en octubre, su nivel de hace un año, por el crudo y los alimentos
El precio de los carburantes y combustibles modera su crecimiento anual hasta el 8,9% y España acorta su brecha con la eurozona.
FACUA.org
España-12/11/2008
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas en octubre respecto al mes anterior, pero la tasa interanual cayó nueve décimas, hasta el 3,6%, su nivel de hace un año, gracias al abaratamiento de los carburantes y de algunos alimentos, como la l