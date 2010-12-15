El IPC sube cinco décimas en noviembre y la tasa interanual se mantiene en el 2,3%
El índice encadena así su cuarto aumento consecutivo, propiciado por la temporada de invierno en vestido y calzado y por la subida de los carburantes.
FACUA.org
España-15/12/2010
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió cinco décimas en noviembre en relación al mes anterior, y la tasa interanual se mantuvo en el 2,3% pese a que se esperaba que descendiera una décima, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). </