El IPC sube nueve décimas en octubre y la tasa interanual crece hasta el 2,3%
Encadena así su tercer aumento consecutivo, propiciado por la temporada de invierno en vestido y calzado y por la subida de la luz.
FACUA.org
España-12/11/2010
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió nueve décimas en octubre en relación al mes anterior, y la tasa interanual repuntó dos décimas, hasta situarse en el 2,3%, una décima por encima de lo esperado, informó el Instituto Nacional de Est