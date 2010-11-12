Más noticias

El IPC sube nueve décimas en octubre y la tasa interanual crece hasta el 2,3%

Encadena así su tercer aumento consecutivo, propiciado por la temporada de invierno en vestido y calzado y por la subida de la luz.

FACUA.org
España-12/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió nueve décimas en octubre en relación al mes anterior, y la tasa interanual repuntó dos décimas, hasta situarse en el 2,3%, una décima por encima de lo esperado, informó el Instituto Nacional de Est

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos