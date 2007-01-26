El Jefe del Servicio de Consumo visita la sede de FACUA Huelva
Se le mostró el funcionamiento de la Asociación y se le expusieron las actividades formativas desarrolladas en el último periodo.
FACUA.org
Huelva-26/01/2007
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El pasado mes de diciembre, el jefe del Servicio de Consumo de Huelva de la Delegación del Gobierno andaluz, Francisco Javier López Redondo, visitó la sede de FACUA Huelva.
En ella se le mostró el funcionamiento de la Asociación y se le expusieron