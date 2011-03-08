El juez abre diligencias contra la familia Ruiz-Mateos
El procedimiento se ha iniciado tras una denuncia formulada por la Brigada de Delincuencia Económica por un presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en nueve millones de euros.
FACUA.org
España-08/03/2011
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El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha incoado diligencias previas contra Álvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y contra Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por un presunto delito contra