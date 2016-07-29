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El juez del caso Volkswagen acepta la personación de FACUA, que representa ya a casi 5.000 afectados

La asociación llama a los usuarios a ejercer la acusación particular a través de su equipo jurídico para reclamar indemnizaciones.

FACUA.org
España-29/07/2016
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La Audiencia Nacional ha admitido la personación de FACUA-Consumidores en Acción como acusación particular en la causa abierta contra Volkswagen por el fraude de la manipulación de los motores diésel para falsear los niveles de sus emisiones tóxicas.

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