El juez imputa a dos mecánicos y al jefe de mantenimiento de Spanair por homicidio
Pondrá en marcha una comisión de investigación del accidente paralela a la creada por el Ministerio de Fomento.
FACUA.org
España-16/10/2008
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El juez Javier Pérez, que instruye la investigación del accidente de Spanair el pasado 20 de agosto en Barajas, citará como imputados por homicidio y lesiones imprudentes a los dos mecánicos que revisaron el avión antes del accidente y al jefe de mantenim