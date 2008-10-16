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El juez imputa a dos mecánicos y al jefe de mantenimiento de Spanair por homicidio

Pondrá en marcha una comisión de investigación del accidente paralela a la creada por el Ministerio de Fomento.

FACUA.org
España-16/10/2008
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El juez Javier Pérez, que instruye la investigación del accidente de Spanair el pasado 20 de agosto en Barajas, citará como imputados por homicidio y lesiones imprudentes a los dos mecánicos que revisaron el avión antes del accidente y al jefe de mantenim

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