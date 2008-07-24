El juez no admite el convenio presentado por Fórum Filatélico y la empresa irá a la liquidación
La propuesta de Fórum depende de "auténticas condiciones" y no ofrece "dinero en metálico", según el juez.
FACUA.org
España-24/07/2008
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senent, no ha admitido a trámite la propuesta de convenio de acreedores presentada por Fórum Filatélico y la empresa irá directamente a la liquidación, según el auto al que