El ministro de Cultura compara la lógica jurídica contra las descargas digitales a la del tráfico y consumo de drogas
José Ignacio Wert considera que el decreto que desarrolla la ley Sinde contra la piratería sigue la lógica penal contra la drogadicción: "Se persigue al que trafica, pero no al que consume".
FACUA.org
España-04/01/2012
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha dicho este martes el decreto que desarrolla la ley Sinde sigue la lógica penal contra la drogadicción, es decir, «se persigue al que trafica, pero no al que cons