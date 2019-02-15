El movimiento Por el Clima de Sevilla organiza un encuentro el 19 de febrero
Abierto a toda la ciudadanía, en el acto se analizarán y debatirán propuestas en materia de movilidad sostenible y revegetación.
FACUA.org
Sevilla-15/02/2019
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Las organizaciones que forman parte del movimiento Por el Clima de Sevilla celebrarán el próximo martes 19 de febrero un encuentro abierto a toda la ciudadanía para analizar y debatir las medidas que deben llevase a cabo en el ámbito de la movilidad y la revegetaci&oac