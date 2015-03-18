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El Parlamento británico aprueba las cajetillas de tabaco genéricas

A partir del 2016, todos los paquetes serán aparentemente iguales. Reino Unido es el tercer país, tras Irlanda y Australia, en legislar en este sentido.

FACUA.org
Internacional-18/03/2015
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El Parlamento británico ha aprobado recientemente las cajetillas de tabaco genéricas. A partir de ahora, los envoltorios no podrán llevar ningún tipo de colores, dibujos u otros elementos que puedan resultar atractivos para el comprador, por lo que todos los paquetes s

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