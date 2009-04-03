El Parlamento Europeo apoya financiar inversiones en renovables y eficiencia energética de viviendas
Se espera que el nuevo reglamento contribuya a crear puestos de trabajo en el sector de la construcción y favorezca la lucha contra el cambio climático.
FACUA.org
Europa-03/04/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo respaldó el jueves la modificación de la normativa comunitaria que regula el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para que los Estados miembros puedan emplear los fondos que les corresponden para apoyar proyectos nacionales, regionales