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El Parlamento Europeo aprueba retrasar hasta 2021 el fin del cambio de hora en la UE

La Eurocámara pretende que los países tengan más tiempo para decidir si se quedan con el horario de verano o de invierno.

Europa Press
Europa-04/03/2019
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La comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo ha apostado retrasar hasta el año 2021 la eliminación del cambio de hora bianual propuesto por la Comisión Europea para abril de este año, de forma que las capitales tengan más tiempo para decidir

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