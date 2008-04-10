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El Parlamento Europeo pide que no se "criminalice" a los consumidores para luchar contra la piratería

Pide a la CE un replanteamiento de la "cuestión crítica" de la propiedad intelectual desde el punto de vista cultural y económico.

FACUA.org
Europa-10/04/2008
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El Parlamento Europeo aprobó hoy un informe en que considera que la «criminalización» de los consumidores sin ánimo de lucro «no es una solución para luchar contra la piratería», por lo que pidió a la Comisión un replanteamiento de la

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