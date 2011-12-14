El Patronato de la Fundación FACUA analiza su actividad en 2011 y aprueba las propuestas para 2012
Se impulsarán programas y actuaciones de carácter formativo y educativo, la elaboración de materiales, estudios, campañas de sensibilización y realización de cursos.
FACUA.org
España-14/12/2011
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El Patronato de la Fundación FACUA ha evaluado las actividades desarrolladas durante este año y ha preparado un plan de actuación sobre los objetivos y las actividades a realizar para el ejercicio 2012.
Entre estas actividades, el Patronato ha aprobado impulsar program