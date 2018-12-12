El peaje de las autopistas subirá un 1,7% de media a partir del 1 de enero
El incremento se aplicará en todas las vías de pago dependientes de la Administración General del Estado, que suman un total de 2.550 kilómetros de longitud, aunque en las nueve rescatadas Fomento rebajará su tarifa.
Europa Press
España-12/12/2018
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El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 1,67% a partir del próximo 1 de enero de 2019, según informaron fuentes del sector a Europa Press.
La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Admini