Nuestras accionesGraves insultos e incluso imputaciones delictivas en Twitter

El portavoz de FACUA demanda al presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima en su honor

Rubén Sánchez está siendo objeto de una campaña de descrédito por parte del abogado y empresario Luis Pineda.

FACUA.org
España-10/10/2013
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El periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto en los juzgados de Sevilla una demanda (abrir en .pdf)

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