El portavoz de FACUA demanda al presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima en su honor
Rubén Sánchez está siendo objeto de una campaña de descrédito por parte del abogado y empresario Luis Pineda.
FACUA.org
España-10/10/2013
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Además de lanzar sus insultos y acusaciones calumniosas para que los leyeran sus seguidores en Twitter, Luis Pineda ha dirigido numerosos tuits a conocidos políticos, actores, periodistas, empresas, instituciones y medios de comunicación, seleccionados cuidadosamente para intentar minar la fama y reputación de Rubén Sánchez.
El periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto en los juzgados de Sevilla una demanda (abrir en .pdf)